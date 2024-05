Aryna Sabalenka, número dois do ranking WTA, apurou-se esta quinta-feira para a terceira ronda de Roland Garros, depois de vencer a japonesa Moyuka Uchijima em dois sets.

Perante a nipónica, atual 83.ª do mundo, e que entrou no quadro principal pela qualificação, Sabalenka impôs-se com um duplo 6-2, ao cabo de uma hora e quatro minutos.

Na terceira ronda de Roland Garros, a tenista bielorrussa terá de dobrar a espanhola Paula Badosa (139.ª) ou a cazaque Yulia Putintseva (39.ª).