Novak Djokovic, tenista número um do mundo, venceu, esta terça-feira, o francês Pierre-Hugues Herbert na primeira ronda do Roland Garros e iniciou a defesa do título da melhor forma.

Frente ao ‘wild card’ francês, Djokovic triunfou em três sets, com os parciais de 6-4, 7-6 (7-3) e 6-4, num encontro que demorou cerca de duas horas e 31 minutos.

Depois de ter sido três vezes campeão na terra batida parisiense, em 2016, 2021 e 2023, o tenista sérvio tenta agora a quarta conquista e vai defrontar, na segunda ronda do torneio, o espanhol Roberto Carballes Baena (63.º).

Relativamente ao quadro feminino de singulares, Aryna Sabalenka, número dois do ranking, venceu Erika Andreeva (100.º), por 6-1 e 6-2. Na segunda ronda, a semifinalista da edição de 2023 vai jogar contra Moyuka Uchijima (83.ª)