Já são conhecidos os primeiros jogos das meias-finais masculinas e femininas, em Roland Garros.

Após derrotar Dimitrov por 3-0, Jannik Sinner garantiu uma vaga na próxima fase do principal torneio de terra batida e vai agora medir forças com o «arquirrival» Carlos Alcaraz. O tenista espanhol levou a melhor sobre Stefanos Tsitsipas (3-0) e o duelo entre ambos pode garantir a terceira final em Grand Slams na carreira ao atleta de Murcia.

Esta terça-feira ficou também marcada pela desistência de Novak Djokovic, que sofreu uma lesão no joelho e permitiu a Casper Ruud seguir para as «meias» da competição. Além disso, o incidente oferece a Sinner a possibilidade de assumir a liderança do ranking ATP, já na próxima semana.

Na vertente feminina, grande destaque para o jogo entre Iga Swiatek e Coco Gauff, precisamente o duelo da final, na temporada passada.

A tenista polaca e número um do ranking WTA derrotou Marketa Vondrousova por 2-0, sendo que do outro lado, um triunfo mais complicado sobre Ons Jabeur (2-1) permitiu à francesa agarrar uma das quatro vagas disponíveis nesta fase.