Aryna Sabalenka abandonou o Torneio de Wimbledon, na antecâmara da estreia, agendada para as 15h desta segunda-feira, ante a norte-americana Emina Bektas.

A tenista bielorrussa, de 26 anos, foi forçada a descartar a participação no «Grand Slam» face a uma rara lesão no ombro. Por isso, o abandono foi a confirmação das dores reveladas pela atleta no sábado, em conferência de imprensa.

«Não estou a 100 por cento. É frustrante, porque nunca tive uma lesão grave. O último mês foi muito desafiante, estive a competir com muitas dores. (…) Não quero colocar o resto da temporada em risco. (…) Devo ser a segunda ou terceira tenista que lesiona neste músculo do ombro. Sofro ao servir», disse, no sábado.

Importa recordar que a 22 de junho, no Torneio de Berlim, Sabalenka abandonou o encontro com Anna Kalinskaya. Antes, a número 3 do mundo foi eliminada nos «quartos» de Roland Garros.

«De coração partido por não participar. Este torneio significa muito para mim, e prometo que regressarei mais forte do que nunca no próximo ano», disse a tenista, citada pela organização deste «Grand Slam».

Assim, Emina Bketas, número 107 do ranking, terá pela frente a russa Erika Andreeva (101), repescada das qualificações.

O Torneio de Wimbledon decorrerá até 14 de julho.