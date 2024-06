Jannik Sinner, atual número um do mundo, venceu, este domingo, o torneio de Halle, na Alemanha.

Na final, o tenista italiano derrotou Hubert Hurkacz em dois sets, com os parciais de 7-6(8) e 7-6(2), erguendo assim o troféu ATP 500 de Halle, o primeiro da carreira em relva.

Deste modo, Sinner é o oitavo jogador na história do PIF ATP rankings (desde 1973) a vencer o título no primeiro torneio como número 1, depois de Jimmy Connors (1974), Bjorn Borg (1979), Mats Wilander (1988), Stefan Edberg (1990), Pete Sampras (1993), Novak Djokovic (2011) e Andy Murray (2016).

Em Queen 's, Londres, Tommy Paul derrotou Lorenzo Musetti em dois sets, por 6-1 e 7-6(8), e conquistou o terceiro título da carreira.

