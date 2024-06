Cinco sets e 04h09m depois, o tenista espanhol Carlos Alcaraz (3.º do ranking ATP) garantiu, esta sexta-feira, uma inédita qualificação para a final de Roland Garros, ao vencer o italiano Jannik Sinner, n.º 2 da hierarquia e futuro líder mundial na próxima atualização ATP.

Sinner venceu o primeiro e o terceiro sets, mas Alcaraz conseguiu, já depois de ter ganho o segundo parcial, dar a volta ao encontro, levando a melhor no quarto e quinto parciais. O espanhol venceu com os parciais de 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 e 6-3.

Nas duas anteriores finais de um major, Alcaraz venceu ambas: em 2022 no Open dos Estados Unidos contra Casper Ruud e em 2023, em Wimbledon, numa épica final contra Novak Djokovic em cinco sets.

Depois de Rafael Nadal, que é recordista em Roland Garros com 14 títulos, Alcaraz é o primeiro espanhol desde Nadal a conseguir chegar à final do torneio francês (a última de Nadal foi em 2022). Sem contar com Nadal, Alcaraz é o primeiro espanhol em 11 anos a chegar à final. O último foi David Ferrer em 2013. Derrotado por quem? Nadal, pois claro.

Além disso, Alcaraz é o mais jovem tenista masculino a chegar a finais nas três superfícies: relva, terra batida e piso duro.

Na final, agendada para domingo, Alcaraz vai defrontar o vencedor do encontro entre o norueguês Casper Ruud (7.º) e Alexander Zverev (4.º), que se defrontam ainda nesta sexta-feira.

Antes, no sábado, joga-se a final feminina, entre a polaca Iga Swiatek e a italiana Jasmine Paolini (14h00).