Jasmine Paolini selou, na tarde desta quinta-feira, a qualificação para a final de Roland Garros. Ao cabo de uma hora e 15 minutos, e em dois sets (6-3 e 6-1), a italiana eliminou Mirra Andreeva, tenista russa de 17 anos.

Depois de um começo de parada e resposta, Andreeva acusou a ansiedade e permitiu à «rival» acelerar rumo à final. Será a estreia de Paolini no mais alto patamar de um Grand Slam.

Desta forma, Jasmine Paolini, de 28 anos, tentará repetir o feito de Francesca Schiavone, que, em 2010, conquistou o Grand Slam. Foi a única tenista italiana a conquistar o torneio parisiense.

Em todo o caso, Schiavone foi finalista vencida em 2011. Um ano volvido, também a italiana Sara Errani caiu na final, diante Maria Sharapova.

Na final desta edição de Roland Garros está a bicampeã Iga Swiatek, polaca que conquistou três das últimas quatro edições e atual número um do mundo. O jogo decisivo está agendado para as 14h de sábado.

Antes desta final, Paolini – número 15 do ranking – disputará a meia-final do quadro principal de pares, na companhia da compatriota Sara Errani. Do outro lado estará a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse. Duelo marcado para as 10h desta sexta-feira.

Quanto a Mirra Andreeva, a tenista de 17 anos – número 38 do mundo – foi a mais jovem semi-finalista em Roland Garros desde 1997. Depois de eliminar Sabalenka, a tenista russa será um nome a seguir no imediato.