Jasmine Paolini venceu, esta quarta-feira, Elena Rybakina e apurou-se para as meias-finais de Roland Garros.

A tenista italiana (15.ª do ranking) derrotou a número quatro do mundo em três sets, com os parciais de 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e três minutos.

Nas «meias» do major francês, fase à qual nunca tinha chegado na carreira em qualquer um dos Grand Slams, Paolini vai encontrar a vencedora da partida entre Aryna Sabalenka, segunda da hierarquia WTA, e Mirra Andreeva (38.ª).