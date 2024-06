Uma pérola e uma certeza para o futuro. Aos 17 anos, Mirra Andreeva prepara a estreia nas meias-finais de Roland Garros, depois de eliminar Aryna Sabalenka, número dois do mundo.

Na tarde desta quarta-feira, a tenista russa – número 38 do ranking – derrotou a então favorita Sabalenka, por 2-1 (6-7, 6-4 e 6-4). Ao cabo de duas horas e 29 minutos, Andreeva celebrou o triunfo sobre a bielorrussa.

Na meia-final, a jovem tenista medirá forças com Jasmine Paolini, italiana que ocupa o 15.º posto do ranking. O encontro está agendado para as 14h desta quinta-feira. Importa mencionar que Paolini eliminou, nos «quartos», Elena Rybakina, a número quatro do mundo.

Na outra meia-final estará a líder do ranking, a polaca Iga Swiatek, e a norte-americana Coco Gauf, número três do mundo.

Quanto a Mirra Andreeva, é a mais jovem semifinalista desde 1997.