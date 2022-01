Na gala The Best, além de ter recebido a notícia de que estava no onze do ano da FIFPro, Cristiano Ronaldo foi ainda distinguido com um prémio especial da FIFA por se ter tornado no jogador com mais golos a nível de seleções.

O avançado do Manchester United estava presente na cerimónia e recebeu o prémio das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

«É um sonho. Primeiro tenho de agradecer aos meus companheiros, especialmente da Seleção Nacional. Nunca pensei em bater este recorde. Estou muito orgulhoso. Obrigado à minha família, à minha mulher, aos meus filhos. É muito bom ser o melhor marcador de sempre», afirmou.

«Ainda tenho a paixão pelo jogo. Não são só os golos, também é para me entreter. Ainda gosto e ainda tenho motivação. Sinto-me bem. Adoro o futebol e quero continuar. Espero jogar mais quatro ou cinco anos. Tem tudo a ver com mentalidade», acrescentou.

Ronaldo também reagiu ao prémio nas redes sociais, reconhecendo que este é o «pináculo» das suas conquistas individuais em representação do seu «amado país».

«Agora, cabe-me a mim transformar este prémio em combustível extra e motivação para ajudar a alcançar todos os nossos objetivos no Manchester United para esta época, bem como para os próximos jogos do play-off em março, para que Portugal possa estar no Mundial 2022 e para que todos possamos continuar a escrever esta história incrível juntos», escreveu, agradecendo a todos os companheiros com quem jogou ao serviço das quinas e a todos os adversários.

