Num negócio pouco habitual, o Arouca confirmou a contratação de Tiago Esgaio em definitivo, após três temporadas no clube. O jogador estava emprestado pelo Sp. Braga.

Agora, o clube da Serra da Freita acionou a opção de compra pelo atleta, no valor de 200 mil euros. O passe de Esgaio fica dividido a metade entre os dois clubes, informou o Braga.

O jogador de 28 anos já disputou 90 jogos pelo Arouca, marcando três golos e dando outros oito a marcar. Assim, o novo treinador Gonzalo Garcia recebe o quarto reforço da temporada, para além de Chico Lamba, Mantl e Pablo Gozálbez.

𝕭𝖊𝖒-𝖛𝖎𝖓𝖉𝖔 (𝖉𝖊 𝖛𝖔𝖑𝖙𝖆) 𝖆𝖔𝖘 𝕷𝖔𝖇𝖔𝖘, 𝕿𝖎𝖆𝖌𝖔! 🐺



Tiago Esgaio continua no FC Arouca! 🟡🔵



O FC Arouca comunica que chegou a acordo com o SC Braga para a transferência do jogador.#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/HICX0dKGJ0