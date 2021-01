Tiago Tomás vai disputar a primeira final com o Sporting e na antevisão ao duelo com o Sp. Braga, para a Taça da Liga, o avançado não só lembrou a entrada nos leões, como abordou o duelo que teve na meia-final com Pepe.

«Quando entrei há sete anos no Sporting, isto era um sonho. Agora é realidade, e não há tempo para deslumbramentos. Tenho de estar focado e será mais um dia para mostrar o meu valor», disse, sobre o jogo deste sábado.

Tomás tem sido utilizado como ponta de lança várias vezes e não se incomoda com o posto.

«Joguei nas três posições do ataque na minha formação, estou habituado. Isso tem a ver com aquilo que o treinador pede para o jogo. Se me perguntarem em que posição em que prefiro jogar, prefiro joga, estar em campo», declarou na sala de imprensa de Alvalade.

Para chegar à final, o Sporting teve de bater o FC Porto, o que fez com que Tomás tivesse do outro lado alguém com uma experiência e carreira que distam um mundo daquilo que «TT» viveu.

Como foi então esse duelo?

«O Pepe tem quase o dobro da minha idade e foi claramente um desafio para mim, como para qualquer outro avançado que defronta o Pepe», afirmou Tomás, ele que já marcou em todas as provas menos uma: precisamente, a Taça da Liga.