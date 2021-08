Decorria o treino aberto do Chelsea, no Stamford Bridge, nas vésperas do derby frente ao Arsenal, quando veio das bancadas um pedido nada agradável.

O «speaker» estava a percorrer a bancada central do estádio, onde vários adeptos viam os trabalhos dos «blues», quando estendeu o microfone a um homem que pediu que Timo Werner, avançado alemão, saísse do Chelsea.

As palavras do adepto não caíram nada bem nessa bancada, surgindo rapidamente uma mulher que contestou a ação do homem e que pediu que fosse ele a retirar-se do estádio, além de outros vários adeptos que mostraram desagrado.

Mais tarde, o avançado alemão deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio que recebeu: «Obrigado por todo o amor e apoio que recebi hoje, adeptos dos Blues. Gostei mesmo».

Werner marcou 12 golos e assistiu 11 vezes na época passada, quando chegou do Leipzig. Apesar disso, não caiu nas graças de todos os adeptos do Chelsea pelos golos que falhou na temporada. Com a chegada de Romelu Lukaku, o avançado alemão tem agora concorrência pesada e uma maior exigência em frente à baliza.