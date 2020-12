Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na conferência de imprensa, após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao FC Porto:

«Tendo em conta o rival que tínhamos pela frente, que tem muito jogo interior, muita largura, estou bastante mais satisfeito do que na semana passada. Houve momentos no segundo tempo em que fomos capazes de ser dominadores e de submeter o FC Porto ao seu próprio meio campo. Não estou satisfeito com o resultado, mas sim com o jogo e com a resposta da equipa. Hoje ganhámos muitos jogadores para o plantel. Sabíamos que a equipa estava a evoluir. Estamos a andar em linha reta. Os jogadores estão a acreditar no que estamos a fazer e na importância de cada um deles no plantel. Estamos numa sociedade em que tudo é imediato. Tudo tem de ser já. A juventude tem mais dificuldade em suportar esse sacrifício do dia a dia. Estou a tentar convencê-los de que isso é crucial. No futebol e na vida tudo é difícil. Devido ao esforço deles temos tido esta evolução. Nestes dois jogos contra o FC Porto [Liga e Taça] tivemos erros pontuais. O FC Porto é uma equipa capaz de criar muitas ocasiões em pouco tempo, que apresenta muitos jogadores na grande área. Não houve erros táticos importantes, mas sim alguns erros individuais.»

«[Após as críticas de parte a parte, falou hoje com Sérgio Conceição?] Não, não falei. Cada um defende os seus interesses. Eu defendo os do Tondela, ele defende os do FC Porto.»