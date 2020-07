Ricardo Alves, jogador do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV+, após a derrota por 3-1 frente ao FC Porto, em jogo da 31.ª jornada da Liga:



««Foi pena. As vitórias morais não dão pontos. Fizemos um bom trabalho nos últimos três jogos e merecíamos os 3 pontos. Sabíamos que FC Porto é forte e que podia concretizar à primeira oportunidade, mas saímos de cabeça erguida.»



«O grupo trabalha bem e a questão mental é muito importante. Se tivermos preparados mentalmente, as coisas vão sair melhor. Estamos confiantes para o que aí vem. A jogar assim, vamos ficar na Liga.»



«Essa pressão faz parte desta profissão. Temos de saber lidar com isso e preparar-nos mentalmente para o que aí vem e confiantes de que se jogarmos assim, vamos ficar na Liga.»