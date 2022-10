O Tondela informou esta terça-feira que retomou a totalidade das ações da SAD detidas pelo empresário espanhol David Belenguer.

O antigo jogador tinha chegado à presidência da SAD do clube em 2018, depois de ter comprado 80 por cento das ações, em nome do Hope Group, que também detém o Granada (Espanha), Parma (Itália) e Chongqing Lifan (China).

As ações da SAD do Tondela voltam, assim, a fica na posse do clube que agradeceu a contribuição de Belenguer nos últimos anos. «O Clube Desportivo de Tondela informa que, à data de hoje, retomou o total das ações da SAD, agradecendo a David Belenguer todo o seu empenho, contribuindo para o crescimento do futebol profissional», refere o comunicado.