* Por Mariana Rebelo Silva

Tozé Marreco, treinador do CD Tondela, em conferência de imprensa, após a derrota, em casa, diante

do Sporting (1-2), em jogo da terceira e última jornada da Taça da Liga:

Aprendizagens para a próxima partida diante do Sporting para a Taça de Portugal?

- Acabei de dizer aos jogadores que fiquei contente com algumas coisas. Com bola, acho que podíamos ter feito mais. Senti a equipa, num ou noutro momento, receosa para segurar e ter bola. Na análise à primeira parte, na organização defensiva, tínhamos muito poucos erros, apenas dois. Faltou-nos essa ligação, que tínhamos trabalhado, para atacar rápido. Tivemos sete, oito bolas que não conseguimos segurar. Entramos melhor na segunda parte e tínhamos de arriscar. Ficamos mais desprotegidos. Preparar muito bem o próximo jogo do

campeonato, esse é o principal foco.

O que espera que este jogo dê aos seus jogadores?

- Aproveitamos para dar minutos a alguns jogadores, porque estavam a merecê-lo. É sempre um jogo muito difícil contra os melhores. É sempre uma avaliação muito dura também para eles. Mas o objetivo era esse, que alguns jogadores tivessem essa pressão maior de um desafio deste género. O meu objetivo principal era que fossemos postos à prova, não entrando em detalhe. Atacar melhor a profundidade, com bola, e preparar melhor as segundas bolas, que precisamos para a II Liga. Houve coisas interessantes. Chego ao final do jogo, contente, mas não muito contente.

Diferença da primeira para a segunda parte?

- Foi o que lhes pedi ao intervalo, para se libertarem. Não gosto da palavra desfrutar, mas este jogo exigia isso, que se libertassem e que jogassem.