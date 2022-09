Rafael Leão (AC Milan) ocupa o primeiro lugar no top semanal de jogadores portugueses a atuar no estrangeiro, elaborado pela Sofascore, na sequência de uma grande exibição no dérbi frente ao Inter.

Daniel Heuer Fernandes, guarda-redes do Hamburgo (Alemanha), e Tomás Ribeiro, defesa-central do Grasshoppers (Suíça) completam o pódio.

O Wolverhampton de Bruno Lage é a única equipa a colocar dois portugueses na lista, com Matheus Nunes a surgir na 6.ª posição e Daniel Podence - autor do golo solitário frente ao Southampton - a fechar o Top-10.