Os Estados Unidos falharam a qualificação para o torneio olímpico de Tóquio2020 depois de perderem com as Honduras por 2-1, numa partida disputada no México.



Assim, as Honduras e México, que bateu o Canadá por 2-0, são os dois representantes da CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe) e os últimos a integrar o lote dos 16 finalistas.



O torneio olímpico de futebol será disputado por Japão (Anfitrião), Honduras, México, Brasil, Argentina, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Austrália, África do Sul, Costa do Marfim, Egipto, Nova Zelândia, Espanha, Roménia, Alemanha e França.

Mexicanos e hondurenhos, que garantiram a qualificação ao vencerem os jogos das meias-finais da qualificação olímpica da Concacaf, defrontam-se na terça-feira na final do torneio.

Os EUA vão falhar pela terceira vez consecutiva os Jogos Olímpicos – a última presença foi em Pequim2008 (9.º lugar) -, enquanto México e Honduras repetem juntos Rio2016 e Londres2012.



Os melhores momentos dos Honduras-Estados Unidos: