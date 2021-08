Liliana Cá está no quarto lugar ao fim de três rondas da final do lançamento do disco no Tóquio2020, numa altura em que a competição foi interrompida devido à forte chuva que se faz sentir no Estádio Olímpico.

A prova foi interrompida logo depois de Liliana Cá ter escorregado no terceiro lançamento, já depois de ter acontecido o mesmo a outras atletas. O terceiro lançamento acabou por ser anulado e a atleta de 34 anos vai poder repetir. Entretanto, a organização procura secar a zona de lançamentos, mas como continua a chover não vai ser fácil retomar a competição.

Antes da interrupção, Liliana Cá tinha feito um lançamento de 63,93 metros que lhe proporcionam um quarto lugar da geral, com menos cinco metros da líder norte-americana Valarie Allman. A atleta portuguesa ambiciona fixar um novo recorde nacional e, nesse caso, poderá entrar na luta pelas medalhas.

Os registos da segunda ronda

Valarie Allman, 68,98

Yaime Pérez, 65,72

Kristin Pudenz, 65,34

Liliana Cá, 63,93

Sandra Perkovic, 62,53

Shadae Lawrence, 62,12

Kamalpreet Kaur, 61,62

Yang Chen, 61,57

Claudine Vita, 60,70

Izabela da Silva, 60,39

Daisy Osakue, 59,97

Marike Steinmaker, x