O italiano Gianmarco Tamberi e o catari Mutaz Essa Barshim, de salto em altura, são os protagonistas de um dos grandes momentos do dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Os dois atletas saltaram 2,37 metros e nenhum deles conseguiu saltar os 2.39 metros. Tinham depois duas hipóteses: continuar a disputa para desempatar ou dividir o ouro.

A escolha foi rápida e os dois atletas festejaram depois a conquista do ouro olímpico. Veja as imagens no vídeo abaixo e na galeria associada.