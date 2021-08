Terminou da pior forma aqueles que devem ter sido os últimos Jogos Olímpicos da carreira de Sara Moreira: a atleta portuguesa, de 35 anos, abandonou a maratona ao fim de 24 quilómetros e teve de receber assistência médica, segundo conta a Agência Lusa numa altura em que estava em dificuldades.

Sara Moreira já seguia nessa altura a mais de três minutos do grupo do frente´e na posição 75 entre as várias corredoras.

A atleta de Santo Tirso, recorde-se, já tinha também desistido na maratona do Rio de Janeiro, em 2016. Antes disso foi 14.ª classificada nos 10.000 metros em Londres2012 e foi 22.ª nos 3.000 metros obstáculos em Pequim2008.

Sara Moreira foi campeã da Europa da meia maratona, em 2016, e terceira e quarta na Maratona de Nova Iorque, em 2014 e 2015, respetivamente, tendo assegurado a presença em Tóquio no último dia 18 de abril, em Twente, nos Países Baixos.