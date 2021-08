A atleta portuguesa Lorène Bazolo qualificou-se para as meias-finais da prova dos 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar em segundo lugar na quinta série de eliminatórias, com o tempo de 23,21 segundos.

A atleta do Sporting, que precisava de terminar nas três primeiras posições da sua série para se apurar diretamente para as semifinais, foi apenas batida por Anthonique Strachan, das Bahamas, que se impôs com o tempo de 22,76 segundos.

A veterana atleta portuguesa, de 38 anos, tinha sido eliminada na primeira ronda na prova dos 100 metros de Tóquio2020.

«Nos 200 tenho de correr mais relaxada, quando estou mais pensativa acho, mesmo sem querer, fico muito crispada e o melhor não sai. Pensei só em estar feliz, sem pressão, dar o que tinha e fiquei feliz», afirmou a atleta do Sporting, na zona mista do Estádio Olímpico.

Bazolo qualificou-se diretamente para as semifinais, que vão ser disputadas esta segunda-feira a partir das 19:25 locais (11:25 em Lisboa), ao terminar no segundo lugar da quinta série de eliminatórias, em 23,21 segundos. A final está também marcada para esta segunda-feira, às 21:50 (13:50).

«A sensação é boa, fui sem expectativas porque sabia que a minha série era muito forte. Pensei só em correr tecnicamente bem e em sentir-me bem na minha corrida», vincou.

Lorène Bazolo foi 28.ª classificada nos 100 metros e 30.ª nos 200 metros no Rio2016, depois de ter sido 52.ª no hectómetro em Londres2012, então representando o Congo.