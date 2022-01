O Sporting recebeu e venceu este sábado a União Torreense, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da série B da Liga 3.

Um golo do médio Bernardo Sousa, apontado aos seis minutos, deu os três pontos à equipa comandada por Filipe Çelikkaya.

Com este resultado, os verde e brancos sobem à oitava posição, com 16 pontos. A formação de Nuno Manta Santos continua em segundo lugar, com 23 pontos.

Este foi o único jogo do dia na Liga 3, numa jornada atípica, devido a casos de covid-19 em vários plantéis. Na série B, foram adiados três dos seis jogos: Oliveira do Hospital-V. Setúbal, Real SC-Oriental Dragon e Amora-Alverca. O União Santarém-Caldas é este domingo, às 15 horas.

Na série A, foram adiados o Pevidém-Anadia, o UD Oliveirense-Montalegre e o Felgueiras 1932-São João de Ver. O Lusitânia Lourosa-AD Sanjoanense e o V. Guimarães B-Sp. Braga B são no domingo, às 11 e 15 horas, respetivamente.

Já na sexta-feira, nos dois jogos realizados, o Canelas 2010 bateu a AD Fafe pela margem mínima na série A e a União de Leiria goleou o Cova da Piedade na série B.