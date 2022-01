Líder da Série B da Liga 3, a União de Leiria goleou esta sexta-feira na receção ao Cova da Piedade, por 3-0, em jogo da jornada 14 da competição.

A equipa de Bino entrou com tudo e adiantou-se no marcador logos aos dois minutos, por Gonçalo Gregório, que viria a bisar nos descontos da primeira parte. Pelo meio, Habib Sylla (5m) e Leandro Antunes (27m) fizeram os restantes golos do encontro.

A equipa leiriense comanda a classificação da Série B da Liga 3, com mais dez pontos do que o Torreense, mas mais um jogo.

Na Série A, o Canelas 2010 triunfou em casa ante o Fafe, por 3-2.

Onyeka Osemene (30m e 37m) e Mozino (52m) marcaram para a formação visitada, Pedro Matos (17m) e Nei (85m) fizeram os golos dos forasteiros.

O Canelas sobe assim à condição à liderança da Série A, em igualdade pontual com o Felgueiras, mas mais um jogo. O Fafe é nono classificado, com 14 pontos.