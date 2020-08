O Tottenham e a Amazon divulgaram o trailer do documentário sobre o clube que estará disponível no final do mês.

Nas imagens, que mostram os bastidores dos Spurs, é possível ver alguns dos momentos mais complicados que o plantel viveu desde que José Mourinho assumiu o comando da equipa: as derrotas, a onda de lesões e até à paragem devido à pandemia.

«Se a Amazon quiser, poderá fazer um episódio com os nossos erros defensivos e os golos que sofremos», tinha dito o técnico do Tottenham após o empate com o Norwich e a verdade é que, pela amostra disponível, a série não deixa de fora o que correu mal.

No trailer, Mourinho fala ainda sobre a ideia que as pessoas têm dele, de que é «implacável» e «nunca sorri». «Isso é verdade?», perguntam-lhe. O treinador responde a rir: «Há alguma verdade nisso.»

Veja o trailer no vídeo abaixo: