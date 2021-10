O dia de hoje, segunda-feira, fica inevitavelmente marcado pelo ‘apagão’ online, que quebrou os servidores de três das redes sociais mais importantes do mundo: Facebook, Instagram e WhatsApp.

O tempo fica livre para outras coisas e houve até quem, vejam lá, tenha aproveitado para pôr a conversa em dia. Foi o caso de Lucas Moura, internacional brasileiro do Tottenham, que brincou com a situação no Twitter, uma das redes sociais que não está em baixo nesta altura.

«Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito boa gente, ela», escreveu o pupilo de Nuno Espírito Santo.