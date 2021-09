Tottenham de Nuno Espírito Santo sofreu este domingo uma derrota pesada na receção ao Chelsea, 3-0, e a prestação dos Spurs merceu duras críticas de Roy Keane, agora comentador desportivo.

«Não conseguia acreditar como os Spurs foram maus. Podes ter um dia mau, fazer um jogo com menos qualidade, mas a falta de ambição, especialmente nos lances dos dois últimos golos...», começou por dizer o antigo jogador.

«Até podem criticar o treinador e um monte de outras coisas, mas peguem na bola, impeçam o remate, coloquem o corpo na jogada», disse ainda Harry Kane, que apontou o dedo mesmo à estrela maior da equipa.

«Também incluo o Harry Kane aqui», frisou Roy Keane, continuando: «A linguagem corporal dele, o desempenho, ó meu Deus, fiquei mesmo irritado ao ver os Spurs.»

Roy Keane diz que o avançado parece estar a viver «uma ressaca do verão» [em que a permanência no clube esteve em dúvida] e apontou: «O treinador devia tê-lo arrastado do campo, devia tê-lo arrastado.»