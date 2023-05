O Toulouse afastou Zakaria Aboukhlal dos trabalhos da equipa principal, horas depois de a RMC Sport ter avançado com uma notícia a dar conta de que o internacional marroquino havia feito um comentário misógino dirigido a Laurence Arribagé, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Toulouse.

Segundo a publicação, o episódio ocorreu no passado dia 30 de abril, quando o Toulouse foi à Câmara Municipal festejar a vitória na Taça de França. Arribagé pediu silêncio quando o treinador Philippe Montanier discursava, ao qual Aboukhlal terá respondido: «Em casa, as mulheres não falam assim com os homens.»

Contactada pela RMC Sport, a vereadora negou essa versão da história, mas admitiu que os jogadores não gostaram do pedido. «Os jogadores não gostam muito que lhes peçam para se calarem assim», respondeu.

No entanto, a RMC Sport avançou mesmo com a notícia e o Toulouse decidiu afastar o extremo de 23 anos: «Perante as graves denúncias publicadas pela RMC Sport contra o jogador do Toulouse, Zakaria Aboukhlal, o clube comunica que o atleta vai treinar afastado da equipa principal até nova ordem, enquanto se aguarda pelos resultados de uma investigação interna.»

Aboukhlal, diga-se, foi um dos cinco futebolistas do emblema da La Ville Rose que se recusaram a participar na campanha de apoio à causa LGBTQIA+ que decorreu na última jornada da Ligue 1. Por isso, falhou o encontro com o Nantes.