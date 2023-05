O Betis somou esta noite a segunda vitória consecutiva no campeonato espanhol, ao vencer na receção ao Rayo Vallecano, por 3-1, no fecho da jornada 34.

William Carvalho foi titular nos béticos (Rui Silva não saiu do banco) e viu Youssouf Sabaly abrir o marcador aos cinco minutos. Ayoze Pérez, em cima do intervalo, ampliou a vantagem, assistido por Willian José.

O Rayo ainda reduziu no início do segundo tempo (52m) por Santi Comesana, mas Borja Iglesias, assistido pelo lendário Joaqúin, fechou o resultado aos 90+6 minutos.

Com este triunfo, o Betis segue no sexto lugar da La Liga, a sete pontos da Real Sociedad, a última equipa em lugar de Champions. Estão 12 em disputa. Já o Rayo é 11.º com 46 pontos, menos nove do que o adversário desta noite.