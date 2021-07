Líder do Tour, dono do pelotão, génio na bicicleta. Já sabíamos que Tadej Pogacar era especial a pedalar, esta sexta.feira ficámos a saber que também o é a gerir as emoções na estrada.



A história conta-se num sopro: no início da 19ª etapa do Tour, um grupo grande de ciclistas caiu e atrasou-se. Ora, na frente do pelotão alguns aventureiros não respeitaram o esforço redobrado de quem ficou para trás nas primeiras pedaladas e começou a acelerar o ritmo. Pogacar não gostou.



O esloveno de 23 anos foi à frente e disse, como bem escreveu Gonçalo Moreira, jornalista da Eurosport, «alto e para o baile». Pogacar obrigou a esperar pelos acidentados, para que ninguém ficasse de fora da corrida logo nos primeiros quilómetros.



Um cavalheiro.