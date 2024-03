A ponte de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, desabou esta terça-feira de madrugada, depois de um navio de carga ter colidido com um pilar, avança a agência Reuters.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver os vãos da ponte Francis Scott Key - com 2.7 quilómetros de comprimento - a cair na água depois de terem sido atingidos pelo navio.

No X, a Autoridade de Transportes de Maryland confirmou que a I-695 foi encerrada devido ao colapso da Key Bridge devido a uma «colisão de um navio» e que «todas as faixas de rodagem foram encerradas em ambas as direções».

De acordo com os bombeiros da cidade de Baltimore, «pelo menos sete pessoas» estão no rio Patapsco. No entanto, é incerto o número de carros caíram à agua quando a ponte colapsou.

«O nosso objetivo neste momento é tentar resgatar e recuperar estas pessoas», afirmou o diretor de comunicações do Departamento de Bombeiros de Baltimore, Kevin Cartwright, à Associated Press, acrescentando que o acidente foi classificado como um «evento de vítimas em massa em desenvolvimento».

Cartwright disse que parecia haver «alguma carga ou contentores pendurados na ponte», criando condições inseguras e instáveis, e que as equipas de emergência estão a operar com prudência.

«Esta é uma emergência terrível», afirmou.

A ponte Francis Scott Key, com 1,6 quilómetros de comprimento, estende-se sobre o rio Patapsco até ao porto de Baltimore, de acordo com a Autoridade de Transportes de Maryland. Inaugurada em 1977 tem o nome do autor de «The Star-Spangled Banner».

Segundo o site do governo de Maryland, o Porto de Baltimore movimentou mais de 52 milhões de toneladas de carga internacional no valor de mais de 80 mil milhões de dólares no ano passado - o nono maior total entre os portos dos EUA e apoia 15.330 empregos diretos e 139.180 empregos em Maryland.