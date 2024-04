O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou os ginastas portugueses pelo desempenho na 29.ª edição dos Europeus de trampolins, em que terminaram com 11 medalhas, três delas de ouro.

«Uma brilhante participação global, tanto nos escalões de seniores como em juniores, que muito orgulha Portugal e os portugueses e que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enaltece, agradecendo e felicitando o esforço e dedicação de todos os atletas, treinadores, técnicos, clubes e Federação de Ginástica de Portugal, deixando ainda uma palavra à organização desta importante prova no nosso país», refere a mensagem, divulgada pela Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou os ouros conquistados em Guimarães por Pedro Ferreira no trampolim individual, Tiago Romão no duplo minitrampolim e Alexandra Garcia, Diana Gago, Inês Martins e Matilde Oliveira na prova feminina por equipas em duplo minitrampolim.

Portugal concluiu a competição, que decorreu pela segunda vez no pavilhão multiusos de Guimarães, com três medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze.

Diana Gago foi prata no duplo minitrampolim, assim como Mariana Cascalheira no tumbling e a equipa masculina no duplo minitrampolim, constituída por Tiago Romão, Diogo Cabral, Diogo Fernandes e José Domingues.

Alexandra Garcia, no duplo minitrampolim, e Diogo Abreu, no trampolim, arrecadaram o bronze, tal como a equipa feminina de trampolim, constituída por Ingrid Maior, Sofia Correia, Catarina Nunes e Mariana Carvalho.

Foram também bronze Gabriel Albuquerque e Lucas Santos na final masculina de trampolim sincronizado, bem como a equipa masculina de tumbling, com os ginastas Vasco Peso, Diogo Gomes e Gonçalo Nunes.

Nas competições de juniores, Portugal conquistou uma medalha de ouro, por Inês Correia, no duplo minitrampolim feminino, duas medalhas de prata e três de bronze.