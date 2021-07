O médio André Sousa trocou de clube na Turquia, deixando o Gaziantep para assinar por dois anos com o Manisa FK.

O jogador de 31 anos, que nas duas últimas épocas jogou na Liga Turca, vai esta temporada representar o clube que subiu à II Liga depois de ter sido campeão da terceira divisão, com um trajeto de 35 jogos sem perder.

André Sousa, que em Portugal deu nas vistas durante cinco épocas no Belenenses, após fazer a formação no Sporting, vai cumprir assim o terceiro ano no futebol turco e tentar ajudar o clube a atingir o objetivo de subir à Liga.