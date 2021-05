Contratado há um ano ao Corinthians a troco de 18 milhões de euros, Pedrinho poderá estar na porta de saída do Benfica.

Segundo confirmou o Maisfutebol com diversas fontes, os encarnados privilegiam uma transferência a título definitivo, de modo a absorver pelo menos parte do elevado investimento feito no médio criativo brasileiro, mas até esta altura os clubes interessados apenas mostraram disponibilidade para um negócio de empréstimo com opção de compra, cenário que não agrada à direção de Luís Filipe Vieira.

Pouco utilizado em 2020/21 – esteve em 31 jogos, mas foi apenas titular em 11 e esteve pouco mais de mil minutos em campo – Pedrinho pretende dar continuidade à carreira num campeonato europeu e num clube onde tenha garantias de que será forte aposta, cenário que não lhe é assegurado no Benfica.

Nesta altura, e atendendo à temporada modesta e à menor disponibilidade financeira da generalidade dos clubes em tempos de pandemia, o valor de mercado jogador de 23 anos está em queda e dificilmente haverá uma transação por valores próximos dos 18 milhões de euros pagos pelo Benfica em 2020.

Segundo foi possível saber, os encarnados admitem escutar propostas entre os 12 e os 15 milhões.