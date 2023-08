No dia em que se estreou na edição 2023-2024 da Premier League com uma vitória sobre o Everton, Marco Silva viu o Fulham anunciar a contratação de Adama Traoré.

O extremo assina por um ano, a custo zero, depois de ter terminado o contrato com o Wolverhampton, ficando o clube de Londres de com opção de estender o contrato com extremo internacional espanhol por mais um ano.

Minutos antes do anúncio oficial do jogador de 27 anos, o Fulham publicou uma imagem com… óleo de bebé. A referência é clara ao facto de Traoré admitir que espalha óleo no corpo para ser mais difícil de agarrar.