Depois de confirmada a subida à I Liga espanhola, o presidente do Cádiz, Manuel Vizcaíno, anunciou a contratação do internacional espanhol Álvaro Negredo, que fez parte da seleção espanhola que venceu o Europeu em 2012.

Negredo, de 34 anos, que começou a sua carreira no Rayo Vallecano, já alinhou no Almería, Sevilha, Manchester City, Valência, Middlesbrough e Besiktas, e estava agora ao serviço do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.