O avançado brasileiro André Silva é reforço do São Paulo, oriundo do Vitória de Guimarães. A transferência foi confirmada ao final da tarde desta terça-feira pelos dois clubes.

Em comunicado, o São Paulo informa que André Silva assinou contrato válido até ao final da época 2027.

«O São Paulo acertou a contratação do atacante André Silva, de 26 anos, que estava no Vitória de Guimarães e era um dos destaques do campeonato português nesta temporada. O jogador assinou contrato até 31 de dezembro de 2027», refere o São Paulo, em nota oficial.

«O futuro de André Silva passará pelo futebol brasileiro (…) Os pormenores desta transação serão divulgados logo após o fecho do mercado de transferências deste verão», refere o Vitória.

Ao que o Maisfutebol apurou, a venda de André Silva do Vitória ao São Paulo foi feita por 3,8 milhões de euros, mais 400 mil euros por objetivos. O negócio pode, assim, atingir os 4,2 milhões de euros. O clube do Minho fica ainda com 20 por cento de uma futura venda.

André Silva termina uma passagem de época e meia pelo Vitória. Esta época fez 28 jogos e 13 golos, depois de 32 jogos e seis golos em 2022/23. Antes, tinha-se destacado sobretudo no Arouca, com três épocas, de 2019 a 2022, tendo brilhado nas últimas duas, com dez golos em cada uma delas. André Silva tinha começado em Portugal no Rio Ave, clube pelo qual jogou em 2017/18 e 2018/19. Volta ao Brasil cerca de sete anos depois.