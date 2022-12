O guarda-redes Thiago Rodrigues é reforço do Arouca, anunciou o emblema da Liga esta segunda-feira.

O guardião de 26 anos assina pelos arouquenses até 2024, com mais um ano de opção.

Formado no Flamengo e com uma passagem pelo América Mineiro, chegou a Portugal em 2019/20, pelas portas do Estoril, onde se manteve até ao último verão. Thiago Rodrigues é também internacional jovem pelo Brasil.