O futebolista espanhol Ayoze Pérez é reforço do Betis até 2027, confirmou esta quinta-feira o clube espanhol, de Sevilha.

Ayoze Pérez, de 29 anos, assina por quatro épocas com o Betis, depois da desvinculação do Leicester, clube despromovido ao Championship inglês.

O atacante já tinha jogado no Betis na segunda metade da época 2022/23, mas por empréstimo do Leicester. Prossegue agora a carreira em definitivo no seu país natal, depois de ter começado como sénior no Tenerife (2012 a 2014) e de uma longa caminhada em Inglaterra, entre Newcastle (2014 a 2019) e Leicester (2019 a 2023).