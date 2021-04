Sandro, médio brasileiro ex-Tottenham, será jogador do Belenenses na próxima época. A informação foi inicialmente avançada pela SIC e entretanto confirmada pelo Maisfutebol.

Fonte ligada ao processo disse ao nosso jornal que a SAD liderada por Rui Pedro Soares já fechou acordo com o jogador de 32 anos e que o mesmo já não foge.

Trata-se assim do segundo internacional brasileiro garantido pelos azuis em menos de um ano, depois do defesa-central Henrique Buss, no verão de 2020.

Internacional pela seleção A canarinha em 18 ocasiões, Sandro Raniere fez parte da equipa que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Jogador do Tottenham entre 2010 e 2014, o experiente jogador passou depois por Queens Park Rangers e West Bromwich Albion, antes de deixar Inglaterra para abraçar experiências nos turcos do Antalyaspor e nos italianos do Benevento, Genova e Udinese. No ano passado regressou ao Brasil, tendo representado o Goiás até dezembro.

Desde então tem estado sem clube e estará a viver inclusive em Portugal.