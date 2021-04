Moussa Marega negou esta tarde que esteja em negociações com algum clube turco para a próxima temporada.

Nesta sexta-feira, refira-se, surgiram relatos na imprensa turca de que o empresário do maliano havia afirmado que não tinha chegado a acordo com o FC Porto para a renovação de contrato, e que o Fenerbahçe era uma forte hipótese para o futuro do jogador.

«O meu empresário não falou com nenhum jornalista nos últimos dias. E também devem parar de associar-me a clubes da Turquia, não tenho contacto com eles, é tudo falso. Obrigado», escreveu Marega, nas redes sociais.

Moussa Marega termina em junho contrato com o FC Porto. O presidente dos dragões, Pinto da Costa, já anunciou publicamente a intenção de prolongar o vínculo, mas assumiu dificuldades para chegar a acordo porque o empresário do avançado de 30 anos não tem conseguido viajar para Portugal por causa da pandemia de covid-19.