Poucas horas depois do triunfo sobre o V. Guimarães, o FC Porto voltou ao trabalho, já com os olhos em Moreira de Cónegos e o foco no jogo da 29.ª jornada da Liga, com apenas duas baixas no boletim clínico.

O guarda-redes Mbaye continua a trabalhar de forma condicionada, enquanto Zaidu fez apenas ginásio. Sérgio Conceição contou com os restantes jogadores para começar a preparar o embate com o Moreirense, marcado para as 21h15 da próxima segunda-feira.

O FC Porto volta a treinar no Olival este sábado, com mais uma sessão marcada para as 11h30.