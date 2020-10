O Grémio está intransigente e não quer perder Pepê de imediato, apesar do interesse do FC Porto em contratar o extremo de 23 anos.

«Vou reiterar as palavras do presidente Romildo. Neste momento, Pepê é inegociável, porque é fundamental nas disputas que temos em 2020», afirmou Paulo Luz, vice-presidente do clube gaúcho, numa conferência de imprensa na noite de sábado, após o empate frente ao rival Internacional no dérbi de Porto Alegre.

Paulo Luz reiterou assim as palavras de Romildo Bolzan, que ao Maisfutebol havia afirmado que «Pepê não sai».

O «vice» do Grémio afirmou, ainda assim, que «qualquer situação nova será analisada a partir de 2021».