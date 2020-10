O Sporting apresentou as contas do mercado de transferências no jornal do clube, e o principal destaque vai para a forma como foi consumada a contratação de Bruno Tabata, que para já ficou por 500 mil euros.

Os leões explicam que o Portimonense ficou com direito a 90 por cento de uma futura venda, mas que essa fatia pode passar para 50 por cento se o Sporting exercer uma opção que pressupõe o pagamento de mais 4,5 milhões de euros.

Pedro Gonçalves foi o reforço mais caro, confirmando-se o pagamento de 6,5 milhões de euros ao Famalicão, que ainda fica com direito a metade de uma futura venda.

Nuno Santos foi garantido por 3,75 milhões de euros, sendo que o acordo prevê que o Rio Ave receba 20 por cento de uma futura venda.

Zouhair Feddal, defesa recrutado ao Betis, implicou um investimento de 2,15 milhões de euros.

Antunes, Adán, André Paulo e Geny Catamo foram contratados a “custo zero”, embora relativamente a este último jogador seja dada a informação de que o Amora ficou com 75 por cento do passe.

Contas feitas o Sporting gastou 12,9 milhões de euros para reforçar o plantel. Ou 17,4 milhões, se tivermos em conta a tal opção de Bruno Tabata.

No que diz respeito a saídas, já tinha sido comunicado à CMVM que Marcos Acuña tinha sido vendido ao Sevilha por 10,5 milhões de euros (com mais dois milhões sujeitos a objetivos), e Wendel seguiu para o Zenit por 20,3 milhões de euros (com mais quatro milhões sujeitos a objetivos).

Matheus Pereira saiu em definitivo para o West Bromwich Albion por 9,132 milhões de euros, tal como tinha ficado estipulado na opção de compra incluída no acordo de empréstimo.

O empréstimo de Valentin Rosier ao Besiktas rende mais 200 mil euros, enquanto que o Alavés paga 190 mil euros pela cedência de Rodrigo Battaglia.

No total o Sporting arrecadou aproximadamente 40 milhões de euros com estas saídas.