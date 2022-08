O Casa Pia anunciou este sábado a renovação do avançado nigeriano Saviour Godwin até 2024.

A cumprir a terceira temporada ao serviço dos ganços, Godwin apontou um golo na primeira três jornadas do campeonato, assumindo um papel de destaque na formação orientada por Filipe Martins, depois de uma época de grande nível na II Liga, com 11 golos em 33 encontros, fulcrais para a subida à Liga.

Na primeira temporada, Godwin tinha apontado oito golos em 28 partidas, chegando ao clube lisboeta oriundo dos belgas do KSV Roeselare, onde esteve quatro anos, depois de uma época no Oostende, do mesmo país, na primeira experiência fora da Nigéria.