O Sevilha anunciou esta quinta-feira a chegada do brasileiro Alex Telles por empréstimo do Manchester United.

O ex-jogador do FC Porto vai ter assim a sua quinta experiência fora do seu país, depois de ter representado o Galatasaray, da Turquia, o Inter de Milão, de Itália, o FC Porto e por último os ingleses do Manchester United.

Os clubes não revelaram se a cedência do internacional brasileiro contempla opção de compra do passe.