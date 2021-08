O Celta Vigo garantiu a contratação de Thiago Galhardo para a frente de ataque. O avançado brasileiro chega por empréstimo do Internacional Porto Alegre, até final da época, ficando o clube espanhol com opção de compra do passe.

O avançado de 32 anos volta assim a encontrar o treinador Eduardo Coudet, com quem trabalhou na época passada no Internacional, tendo feito 16 golos em 27 golos, que lhe valeram até a chamada à seleção brasileira.