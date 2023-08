O Porto Canal anunciou nesta quinta-feira que as negociações que decorriam entre o FC Porto e o Milan caíram e que Taremi vai ficar nos dragões.

De acordo com a informação do canal, o avançado iraniano reuniu-se ao fim da tarde com Pinto da Costa, presidente dos portistas, e acordaram a continuidade do avançado iraniano no clube.

Recorde-se que durante a tarde, Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, confirmou a existência de um acordo entre os clubes para a transferência do jogador de 31 anos, mas faltava o acordo do Milan com o Taremi.

[artigo atualizado]