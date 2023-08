O administrador da SAD do FC Porto, Vítor Baía, assumiu esta quinta-feira que há um acordo com o Milan para a transferência do avançado iraniano Mehdi Taremi, faltando apenas o lado do atleta.

«Há um acordo alcançado entre FC Porto e Milan por Taremi. Mas ainda falta o jogador. As negociações estão a avançar», afirmou Baía, em declarações ao canal televisivo Sportitalia, na tarde desta quinta-feira.

A imprensa desportiva italiana tem apontado Taremi ao Milan, tendo avançado que o FC Porto já concordou com o Milan uma verba de 15 milhões de euros para a transferência. Porém, Taremi terá rejeitado a proposta de salário de 1,5 milhões de euros anuais.

Taremi termina contrato no final da época 2023/24.